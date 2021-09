Green Pass, Letta “Noi abbiamo fatto scelta della responsabilità” (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Alimentare ambiguità su #GreenPass e #vaccini vuol dire non voler bene all'Italia e agli italiani. Ci sono momenti in cui è di qua o di là, bianco o nero. Noi abbiamo fin dall'inizio fatto la scelta della #responsabilità. Ieri sera a #Pordenone eravamo in tanti a testimoniarlo”. Così il segretario del Partito Democatico Enrico Letta sul Twitter.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Alimentare ambiguità su #e #vaccini vuol dire non voler bene all'Italia e agli italiani. Ci sono momenti in cui è di qua o di là, bianco o nero. Noifin dall'iniziola. Ieri sera a #Pordenone eravamo in tanti a testimoniarlo”. Così il segretario del Partito Democatico Enricosul Twitter.(ITALPRESS).

