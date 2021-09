Gianmaria Antinolfi svela | Abbandono il GF Ecco quando

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 24 settembre 2021) Lunedì sera dopo la terza puntata del GF Vipha dichiarato di voler fare causa a Soleil Sorge e ha aggiunto che avrebbe abbandonato il reality nelle prossime 24 ore: "Ora vado in confessionale e dico che i miei avvocati devono sporgere denuncia, sono molto serio. L'ho sempre trattata come una principessa e lei dice che sono una stalker?! Ragazzi me ne vado, domani mattina vedete che me ne vado. Non posso stare qui con lei. Perché non voglio nemmeno condividere questo spazio con Soleil". L'imprenditore napoletano ha ovviamente cambiato idea, visto che è ancora in casa del GF Vip. Ma questo non significa che voglia rimanere nel programma. Ieri sera infattiha confidato ad Amedeo Goria l'intenzione di voler lasciare la partita. Sembra che a pesare su questa decisione sia stata la ...