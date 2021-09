Festival di Sanremo 2022 | confermata la presenza di Fiorello

Leggi su trashblog

(Di venerdì 24 settembre 2021) Habemus co-conduttore deldi: l’unico e inimitabile! A confermarlo è stato il direttore artistico della kermesse musicale, Amadeus, nello studio di Porta a Porta. Il conduttore, Bruno Vespa, ha infatti incalzato il suo ospite con questa domanda:”Ovviamente ci sarà anche, vero?“. Amadeus ha dunque risposto così: Tu sai cheè come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo, se io non avessi avuto Rosario con me. Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei faresenza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice:”Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo ...