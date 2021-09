È incinta di due gemelli, la supermodella non crede ai propri occhi: reazione imperdibile (Di venerdì 24 settembre 2021) La modella è incinta di due gemelli: su Instagram il video di quando l’ha scoperto, la sua reazione è davvero imperdibile. Una notizia davvero fantastica, ma che l’ha colta letteralmente sorpresa: la super modella è incinta di due gemelli. Soltanto qualche mese fa, come ricorderete, aveva annunciato su Instagram di essere nuovamente in dolce, adesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 24 settembre 2021) La modella èdi due: su Instagram il video di quando l’ha scoperto, la suaè davvero. Una notizia davvero fantastica, ma che l’ha colta letteralmente sorpresa: la super modella èdi due. Soltanto qualche mese fa, come ricorderete, aveva annunciato su Instagram di essere nuovamente in dolce, adesso L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

EleuteriaTheory : Da noi l'accompagnatore di un paziente non può entrare se non ha il green pass. Donna incinta: eh ma cosa deve fare… - CineFacts_ : Rimanere incinta di una Cadillac. #Titane di Julia Ducournau è il film che ha vinto la Palma d'oro alla 74ª edizion… - riverflow_11 : @Lallyx3 @SaElyEmma Mi hai letta nel pensiero. In pratica l’hanno annunciato che non era incinta neanche da due mesi - fetusera91 : mia madre incinta di due gemelle who? - jy_pyy : @irishxever @pelleimpura Io non so spiegarmi in breve. Io ho smesso di avere (tanta) paura dei cani da quando mia s… -