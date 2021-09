Draghi firma Dpcm, dal 15 ottobre gli statali tornano in ufficio (Di venerdì 24 settembre 2021) La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15 ottobre torna ad essere quella in presenza. Lo prevede il Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le PA assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19. “Dal 15 ottobre ci sarà il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione” aveva annunciato in mattinata il ministro della Pa, Renato Brunetta, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo. “Questo - aveva aggiunto - per accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto, dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere”. Lo smart working lascerà il posto al lavoro in presenza però in modo graduale. Brunetta ha spiegato che il contratto ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) La modalità ordinaria di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni dal 15torna ad essere quella in presenza. Lo prevede ilto dal Presidente del Consiglio, Mario. Le PA assicureranno che il ritorno in presenza avvenga in condizioni di sicurezza, nel rispetto delle misure anti Covid-19. “Dal 15ci sarà il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione” aveva annunciato in mattinata il ministro della Pa, Renato Brunetta, a margine della cerimonia di consegna dei Premi Leonardo. “Questo - aveva aggiunto - per accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto, dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere”. Lo smart working lascerà il posto al lavoro in presenza però in modo graduale. Brunetta ha spiegato che il contratto ...

