DAZN, pronti i rimborsi per coloro che hanno avuto problemi (Di venerdì 24 settembre 2021) Come riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, sono stati numerosi i clienti che hanno riscontrato problemi, per l'ennesima volta, nella giornata di ieri sulla piattaforma streaming di DAZN, sia su tablet che su smartphone, pc e Smart TV. DAZN ha già comunicato che è pronto a rimborsare i clienti, e si è scusata per il disagio recato, in alcuni casi il problema è durato per più di mezz'ora. Nella giornata di mercoledì la IX Commissione della Camera aveva dato una sorta di ultimatum a DAZN, chiedendo di fornire ai cittadini un servizio adeguato. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 settembre 2021) Come riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, sono stati numerosi i clienti cheriscontrato, per l'ennesima volta, nella giornata di ieri sulla piattaforma streaming di, sia su tablet che su smartphone, pc e Smart TV.ha già comunicato che è pronto a rimborsare i clienti, e si è scusata per il disagio recato, in alcuni casi il problema è durato per più di mezz'ora. Nella giornata di mercoledì la IX Commissione della Camera aveva dato una sorta di ultimatum a, chiedendo di fornire ai cittadini un servizio adeguato.

