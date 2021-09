Covid, Pregliasco: "Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo" (Di venerdì 24 settembre 2021) Contagi Covid - 19, "è ancora Presto" per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante i casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 settembre 2021) Contagi- 19, "è ancora" per dire che in Italia le cose vanno meglio che nel Regno Unito. Nonostante i casi giornalieri registrati oltremanica si attestino da giorni intorno ai 30mila con ...

Advertising

zazoomblog : Covid Pregliasco: Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo - #Covid #Pregliasco: #situazione - TV7Benevento : Covid, Pregliasco: 'Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo'... - fisco24_info : Covid, Pregliasco: 'Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo': 'Aspettiamo sbalzo termico, ripresa massic… - italiaserait : Covid, Pregliasco: “Da noi situazione migliore di Gb? Presto per dirlo” - mrguasco : RT @intuslegens: - Come la pensi sul Covid? - La penso come Cacciari, Agamben, Ricolfi, Montagnier, Ioannidis, Raoult, Tegnell. - Come, non… -