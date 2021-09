Covid: Draghi all'Onu, dopo un anno e mezzo ottimismo, fiducia grazie a vaccini (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - ì“A più di un anno e mezzo dall'inizio della crisi sanitaria possiamo pensare al futuro con maggiore ottimismo. La campagna di vaccinazione ci ha restituito fiducia nella nostra capacità di conquistare una nuova normalità”. Così il premier Mario Draghi, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “In Italia e in Europa abbiamo riaperto gran parte delle attività economiche – sottolinea il presidente del Consiglio - Gli studenti sono tornati nelle scuole e nelle università. dopo mesi di solitudine, la nostra vita sociale è finalmente ricominciata. La pandemia non è però finita e anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma, 24 set. (Adnkronos) - ì“A più di undall'inizio della crisi sanitaria possiamo pensare al futuro con maggiore. La campagna di vaccinazione ci ha restituitonella nostra capacità di conquistare una nuova normalità”. Così il premier Mario, intervenendo al dibattito generale della 76esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. “In Italia e in Europa abbiamo riaperto gran parte delle attività economiche – sottolinea il presidente del Consiglio - Gli studenti sono tornati nelle scuole e nelle università.mesi di solitudine, la nostra vita sociale è finalmente ricominciata. La pandemia non è però finita e anche quando lo sarà, avremo a lungo a che fare con le sue conseguenze”.

