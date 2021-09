Borsa | Europa giù con futures Usa | attesa Ifo | Milano - 0 | 4%

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Non posso parlare per gli Stati Uniti, ma posso dire per l'che la sua esposizione diretta è ... il titolo del gruppo del real estate è scivolato nuovamente alla alladi Hong Kong, toccando ...Si muovono a passo di gambero le principali borse europee con i futures Usa negativi e lo spettro del fallimento di Evergrande ( - 12,7% a Hong Kong) ancora in agitazione. In attesa della fiducia ...(Teleborsa) - I prezzi del gas si confermano in rally grazie ad una serie di fattori, che stanno sbilanciando il mercato e provocando carenze: in Europa dove persistono tensioni a causa delle minori c ...Il cda ha deliberato il taglio del 10% dei dipendenti (5% circa se si considerano le nuove assunzioni), un costo attorno a 170 milioni di euro per gli analisti da inserire nel bilancio 2021. Goldman S ...