Amici 21, Giulia Stabile sul rapporto con Sangiovanni: "Era tossico" (Di venerdì 24 settembre 2021) Diventata ormai una presenza fissa del talent di Maria De Filippi nelle vesti di ballerina professionista, vincitrice di Amici 20 Giulia Stabile parla molto volentieri della sua carriera ma molto meno volentieri della storia d'amore con il cantante Sangiovanni, iniziata proprio nella scuola. E questo non perché si sono lasciati, bensì perché, resisi conto del fatto che mostrare il loro amore sui social stava rendendo la storia un rapporto tossico, hanno deciso di cambiare rotta. Amici 21, le anticipazioni della puntata del 26 settembre 2021 Nella scuola di Maria De Filippi entrano due nuovi allievi e Maria De Filippi ha invitato come ospiti diversi ragazzi della scorsa edizione: le ...

