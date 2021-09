Allevamenti bovini in difficoltà per l’incremento dei costi di produzione (Di venerdì 24 settembre 2021) “La filiera lattiero-casearia sta vivendo una preoccupante crisi su tutto il territorio nazionale e si trova nell’oggettiva difficoltà di far fronte ad una struttura di costi sempre più difficile da sostenere a causa degli incrementi nel costo dell’energia e nell’alimentazione dei bovini”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha sintetizzato la difficile situazione della zootecnia da latte a tutti i livelli territoriali. commentando la decisione del ministero delle Politiche agricole di convocare un tavolo nazionale per analizzare le emergenze del comparto. Tra i più colpiti dall’attuale congiuntura del settore rientrano senz’altro gli Allevamenti lombardi, che producono complessivamente quasi 55 milioni di quintali annui, totalizzando oltre il 40% del latte prodotto nel ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 24 settembre 2021) “La filiera lattiero-casearia sta vivendo una preoccupante crisi su tutto il territorio nazionale e si trova nell’oggettivadi far fronte ad una struttura disempre più difficile da sostenere a causa degli incrementi nel costo dell’energia e nell’alimentazione dei”: con queste parole Leonardo Bolis, presidente di Confai Bergamo e Confai Lombardia, ha sintetizzato la difficile situazione della zootecnia da latte a tutti i livelli territoriali. commentando la decisione del ministero delle Politiche agricole di convocare un tavolo nazionale per analizzare le emergenze del comparto. Tra i più colpiti dall’attuale congiuntura del settore rientrano senz’altro glilombardi, che producono complessivamente quasi 55 milioni di quintali annui, totalizzando oltre il 40% del latte prodotto nel ...

Advertising

pilatus733 : RT @Greenpeace_ITA: Gli allevamenti intensivi divorano il Pianeta! Ogni due secondi un’area di foresta grande come un campo da calcio viene… - animaleuropeRMP : RT @Greenpeace_ITA: Gli allevamenti intensivi divorano il Pianeta! Ogni due secondi un’area di foresta grande come un campo da calcio viene… - Salvaroma972 : RT @Greenpeace_ITA: Gli allevamenti intensivi divorano il Pianeta! Ogni due secondi un’area di foresta grande come un campo da calcio viene… - ErmannoKilgore : RT @Greenpeace_ITA: Gli allevamenti intensivi divorano il Pianeta! Ogni due secondi un’area di foresta grande come un campo da calcio viene… - Rossana180977 : RT @Greenpeace_ITA: Gli allevamenti intensivi divorano il Pianeta! Ogni due secondi un’area di foresta grande come un campo da calcio viene… -