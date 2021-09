Via libera alla riforma del processo penale (Di venerdì 24 settembre 2021) Lucia Izzo - Dopo l'ok della Camera il d.d.l. di riforma del processo penale incassa anche il disco verde dall'Aula di Palazzo Madama e diventa legge. Leggi su studiocataldi (Di venerdì 24 settembre 2021) Lucia Izzo - Dopo l'ok della Camera il d.d.l. didelincassa anche il disco verde dall'Aula di Palazzo Madama e diventa legge.

