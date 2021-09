Vaccino ai bambini | non ci sono ancora i dati di Pfizer sull’efficacia Perno | “Servono numeri più grandi | ma giusto proteggere 5-11enni” Clementi | “Priorità over 50 | per i piccoli aspetterei”

(Di giovedì 23 settembre 2021) A tre giorni dal rilascio deidella sperimentazione del-Biontech per inella fascia di età 5-11 anni si discute di tempi, modalità e anche opportunità. E il dibattito è diventato (solo apparentemente) anche scientifico. La premessa obbligatoria è che quasi tutti gli esperti – immunologi e virologi in primis – ritengono la vaccinazione di massa l’unico strumento per arginare e magari un giorno eradicare il Covid. Ma allo stesso tempo si sottolinea l’importanza di ampliare la casistica presentata daper valutare l’efficacia del composto che, con un dosaggio inferiore, sarà destinato ai più. Bisognerà comunque attendere iclinici. Perché se è vero che la casa farmaceutica statunitense ha prodottosulla ...

Advertising

SkyTG24 : Il parere del direttore dell'Istituto Spallanzani di #Roma Francesco #Vaia è arrivato dopo che #Pfizer e BioNTech h… - RobertoBurioni : Siamo stati i primi anche a vaccinare i bambini contro Epatite B e tutto il mondo ci ha seguito. Siamo stati il pri… - RobertoBurioni : Chiarimento (molto deludente). Il trial Pfizer sui bambini 5-12 anni ha misurato sicurezza e risposta anticorpale M… - viralvideovlogs : RT @tempoweb: L’offensiva di pediatri e virologi: 'Vanno vaccinati pure i #bambini' #vaccino #covid19 #pfizer #23settembre #iltempoquotidia… - Moixus1970 : RT @tempoweb: L’offensiva di pediatri e virologi: 'Vanno vaccinati pure i #bambini' #vaccino #covid19 #pfizer #23settembre #iltempoquotidia… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino bambini

...della vaccinazione in quanto eventuali cardiopatie non sono una controindicazione al. Al contrario, possono costituire un fattore di rischio per il Covid. Il Covid colpisce anche i? ...... gli altri sono il suo orizzonte soprattutto se sonoe vivono una realtà di sofferenza ma ...] Navigazione articoli Coronavirus, da oggi via alla prenotazione della terza dose del...In attesa che arrivi il via libera ufficiale delle agenzie del farmaco americana ed europea alla somministrazione del vaccino anti-Covid nella fascia ...I casi tra gli under 12 in salita, il siero disponibile da novembre. Iniezioni a distanza di 21 giorni. Minimi i rischi di miocarditi ...