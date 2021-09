Vaccini, in Toscana l'8,5% degli over 50 non è vaccinato (Di giovedì 23 settembre 2021) Firenze, 23 settembre 2021 - In Toscana l' 8,5% degli over 50 ancora non si è vaccinato. Un dato migliore di due punti della media nazionale che si attesta al 10,5%. Il 69,3% dei toscani , invece, ha ... Leggi su lanazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Firenze, 23 settembre 2021 - Inl' 8,5%50 ancora non si è. Un dato migliore di due punti della media nazionale che si attesta al 10,5%. Il 69,3% dei toscani , invece, ha ...

Advertising

corrierefirenze : #Vaccini #Toscana, l’87% ha ricevuto la prima dose, il 75% anche la seconda Bollettino: 304 nuovi casi e 6 morti - montevarchi : Terza dose vaccini alle persone in situazione di estrema fragilità Il programma predisposto dall'Azienda Sanitaria… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: #Vaccini, #scuola, @GIMBE: a livello nazionale il 6,1% del personale scolastico non ha ricevuto alcuna dose. Mentre in 7 region… - controradio : Vaccini: 5 hub chiudono in anticipo a Firenze e Pistoia per 'recupero risorse' - vile_meccanico : @petunianelsole Banche o vaccini? Perche' di ghiaia (almeno in Toscana) ce ne sono quintali! -