Tra le più belle vip, è sparita dopo un intervento che l’ha resa “irriconoscibile”: “Ora vivo da reclusa” (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per i miei follower che si sono chiesti perché non ho lavorato mentre le carriere delle mie colleghe erano fiorenti, il motivo è che sono stato brutalmente sfigurata dalla procedura CoolSculpting che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso”. Inizia così il post, apparso poco fa sul suo profilo Instagram, con cui la super modella racconta al mondo la sua odissea. Era una delle top model più belle, famose e pagate degli anni ’90 e 2000, nonché sogno erotico di milioni di uomini e modello estetico per milioni di donne. E solo ora ha deciso di rivelare il motivo della sua assenza dal mondo della moda e dello showbiz degli ultimi anni: è rimasta sfigurata da una procedura cosmetica che le ha provocato l’Iperplasia Adiposa Paradossa o PAH, generando “depressione, odio per sé stessa” e ovviamente la fine della sua carriera, con inevitabili ripercussioni ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) “Per i miei follower che si sono chiesti perché non ho lavorato mentre le carriere delle mie colleghe erano fiorenti, il motivo è che sono stato brutalmente sfigurata dalla procedura CoolSculpting che ha fatto l’opposto di ciò che aveva promesso”. Inizia così il post, apparso poco fa sul suo profilo Instagram, con cui la super modella racconta al mondo la sua odissea. Era una delle top model più, famose e pagate degli anni ’90 e 2000, nonché sogno erotico di milioni di uomini e modello estetico per milioni di donne. E solo ora ha deciso di rivelare il motivo della sua assenza dal mondo della moda e dello showbiz degli ultimi anni: è rimasta sfigurata da una procedura cosmetica che le ha provocato l’Iperplasia Adiposa Paradossa o PAH, generando “depressione, odio per sé stessa” e ovviamente la fine della sua carriera, con inevitabili ripercussioni ...

team_world : Abbiamo raccolto in questo articolo alcuni dei look più belli sfoggiati da • HARRY STYLES • sul palco del suo… - dellorco85 : È capitata polemica su foto piazze piene per #Conte; capisco lavoratori del settore arrabbiati. Il paradosso è che… - fattoquotidiano : REAZIONI AVVERSE Rischio miocardite tra i più giovani: “Un caso su mille” [di Peter D'Angelo] - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? ATLETICA LEGGERA ?????? #Best10000MetresMiddleDistanceRunner?? #ILPIÙGRANDEDITUTTI Vota, RT e fai votare il più grande… - 99per100 : RT @99per100: G.O.A.T. ?? MUSICA ?? #BestAlternativeRapHipHopArtist ?? #ILPIÙGRANDEDITUTTI Vota, RT e fai votare i più grandi ARTISTI ALTERNAT… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra più Cos'è e come funziona Fiera Smart 365 Tra i più importanti c'è la fiera internazionale del tessuto d'arredamento e tendaggio, anche detta Proposte , conclusasi qualche giorno fa. Gli organizzatori utilizzeranno Fiera Smart 365 come ...

Sorpresa Turchia: banca centrale taglia i tassi, crolla la lira ...secondo cui i tassi di interesse più elevati stimolano i prezzi piuttosto che contenerli. Quando l'economia è affondata durante la pandemia, il sostegno al suo partito è però diminuito. E tra gli ...

CRV - Più fondi per legge tutela minoranze cimbra, ladina e friulana - Press Release - Veneto Agenzia ANSA importanti c'è la fiera internazionale del tessuto d'arredamento e tendaggio, anche detta Proposte , conclusasi qualche giorno fa. Gli organizzatori utilizzeranno Fiera Smart 365 come ......secondo cui i tassi di interesseelevati stimolano i prezzi piuttosto che contenerli. Quando l'economia è affondata durante la pandemia, il sostegno al suo partito è però diminuito. Egli ...