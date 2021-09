Tlc: Apple attacca il caricabatterie Ue, ma Bruxelles difende i consumatori - FOCUS - 2 (Di giovedì 23 settembre 2021) Bruxelles 23 set - La Commissione ha riconosciuto che l'industria ha compiuto dei passi avanti. Se ne parla dal 2009 e allora, Bruxelles favori' un accordo volontario del settore che ha permesso di ... Leggi su borsaitaliana (Di giovedì 23 settembre 2021)23 set - La Commissione ha riconosciuto che l'industria ha compiuto dei passi avanti. Se ne parla dal 2009 e allora,favori' un accordo volontario del settore che ha permesso di ...

Advertising

CyberethicsLab : - RobRe62 : RT @wireditalia: L'azienda ha iniziato dei progetti di ricerca per sviluppare algoritmi che aiutino a rilevare in modo precoce disturbi cog… - clanapis : RT @wireditalia: L'azienda ha iniziato dei progetti di ricerca per sviluppare algoritmi che aiutino a rilevare in modo precoce disturbi cog… - wireditalia : L'azienda ha iniziato dei progetti di ricerca per sviluppare algoritmi che aiutino a rilevare in modo precoce distu… - shakazamba : #TLC Apple vuole usare i suoi dispositivi per diagnosticare la depressione -