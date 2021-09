Stellantis, Bono Vox ambasciatore della svolta sostenibile con Elkann (Di giovedì 23 settembre 2021) Finora la nuova 500 Bev non si poteva acquistare rossa. Dietro l’apparente follia di marketing, in realtà si celava un segreto molto ben custodito. A svelarlo è stato un ambasciatore inatteso: Bono Vox, frontman degli U2 e cofondatore di Red, che dal 2006 contrasta la diffusione delle malattie pandemiche. Grazie a un accordo triennale, Stellantis verserà minimo 4 milioni a Red, potendo in cambio griffare le sue vetture rosse di Fiat, Jeep e Ram. Il cantante irlandese, che da oltre trent’anni è impegnato contro razzismo e riduzione del debito dei Paesi del terzo mondo, è apparso a sorpresa durante la presentazione del nuovo roof garden realizzato sulla famosa pista di prova sul tetto del Lingotto. “Mio padre aveva una Fiat, la mia prima auto era una Fiat, e l’ho distrutta. Sono quindi molto legato a quest’azienda, come lo sono ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 settembre 2021) Finora la nuova 500 Bev non si poteva acquistare rossa. Dietro l’apparente follia di marketing, in realtà si celava un segreto molto ben custodito. A svelarlo è stato uninatteso:Vox, frontman degli U2 e cofondatore di Red, che dal 2006 contrasta la diffusione delle malattie pandemiche. Grazie a un accordo triennale,verserà minimo 4 milioni a Red, potendo in cambio griffare le sue vetture rosse di Fiat, Jeep e Ram. Il cantante irlandese, che da oltre trent’anni è impegnato contro razzismo e riduzione del debito dei Paesi del terzo mondo, è apparso a sorpresa durante la presentazione del nuovo roof garden realizzato sulla famosa pista di prova sul tetto del Lingotto. “Mio padre aveva una Fiat, la mia prima auto era una Fiat, e l’ho distrutta. Sono quindi molto legato a quest’azienda, come lo sono ...

