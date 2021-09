Star in the Star, produzione minacciata: “Denuncia per truffa” (Di giovedì 23 settembre 2021) Star in the Star cambia rotto dopo l’esordio disastroso. Il programma è stato trasformato, in ballo c’è una Denuncia per truffa. La conduttrice della trasmissione Mediaset (via Screenshot)Scoppia un gran caos a Mediaset dopo la prima puntata messa in onda di Star in the Star. Infatti proprio i vertici del Biscione sono pronti a querelare Banijay Italia, società che appunto produce la trasmissione condotta da Ilary Blasi. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato proprio Dagospia. Il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato che a firmare la diffida nei confronti di Banijay ci avrebbe pensato proprio Pier Silvio Berlusconi. Si rischierebbe, poi, anche una pesante Denuncia per ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 23 settembre 2021)in thecambia rotto dopo l’esordio disastroso. Il programma è stato trasformato, in ballo c’è unaper. La conduttrice della trasmissione Mediaset (via Screenshot)Scoppia un gran caos a Mediaset dopo la prima puntata messa in onda diin the. Infatti proprio i vertici del Biscione sono pronti a querelare Banijay Italia, società che appunto produce la trasmissione condotta da Ilary Blasi. A riportare l’indiscrezione ci ha pensato proprio Dagospia. Il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato che a firmare la diffida nei confronti di Banijay ci avrebbe pensato proprio Pier Silvio Berlusconi. Si rischierebbe, poi, anche una pesanteper ...

