Sampdoria-Napoli | le formazioni ufficiali

(Di giovedì 23 settembre 2021) Alle 18:30 si gioca, gara valida per la quinta giornata di Serie A. Di seguito ledell’incontro.(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Damsgaard; Caputo, Quagliarella. All.: D’Aversa.(4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. All.: Spalletti Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Sampdoria - Napoli è valevole per la giornata numero 5 del campionato di Serie A 2021/2022. La partita è in programma il giorno 23 settembre alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Arbitr ...Napoli a punteggio pieno con 12 punti in 4 partite, Samp a quota 5 punti, con un cammino di una vittoria, 2 pareggi e una sconfitta ...