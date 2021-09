Roma, scoperto in un camper il cadavere di un 60enne: era in avanzato stato di decomposizione (Di giovedì 23 settembre 2021) È stato il forte odore proveniente dal camper, ormai chiuso da diverso tempo, a mettere in apprensione i residenti dell‘Eur. Sono infatti stati proprio alcuni passanti, mercoledì mattina, a segnalare al NUE 112 che qualcosa non andava richiedendo così l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri dell’Eur si sono così diritti, in men che non si dica, all’incrocio tra via degli Urali e via del Poggio Fiorito. Anche loro, nel sentire l’odore che proveniva dal camper si sono preoccupati e una volta entrati hanno fatto la terribile scoperta. Eur, cadavere nel camper: ecco a chi appartiene All’interno del camper, parcheggiato da mesi in quell’incrocio dell’Eur, c’era un cadavere in avanzato stato di decomposizione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 settembre 2021) Èil forte odore proveniente dal, ormai chiuso da diverso tempo, a mettere in apprensione i residenti dell‘Eur. Sono infatti stati proprio alcuni passanti, mercoledì mattina, a segnalare al NUE 112 che qualcosa non andava richiedendo così l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri dell’Eur si sono così diritti, in men che non si dica, all’incrocio tra via degli Urali e via del Poggio Fiorito. Anche loro, nel sentire l’odore che proveniva dalsi sono preoccupati e una volta entrati hanno fatto la terribile scoperta. Eur,nel: ecco a chi appartiene All’interno del, parcheggiato da mesi in quell’incrocio dell’Eur, c’era unindi. ...

