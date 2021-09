Per l’addio a Derek in Grey’s Anatomy c’erano diverse alternative, tra cui la trama di Washington (Di giovedì 23 settembre 2021) l’addio a Derek in Grey’s Anatomy è uno degli aspetti della serie più approfonditi dal libro How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy, in cui la giornalista Lynette Rice racconta 16 anni di retroscena dal medical drama più longevo di sempre. Come noto l’addio a Derek in Grey’s Anatomy si è consumato nella stagione 11 con la morte del personaggio, a causa di problemi sul set con l’attore Patrick Dempsey: lo stesso libro ha rivelato che l’interprete di McDreamy era stanco dei ritmi massacranti della produzione e addirittura col suo comportamento “terrorizzava” i colleghi e i reparti tecnici creando un ambiente di lavoro esasperante. Quando l’addio a Derek in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 23 settembre 2021)inè uno degli aspetti della serie più approfonditi dal libro How to Save a Life: The Inside Story of, in cui la giornalista Lynette Rice racconta 16 anni di retroscena dal medical drama più longevo di sempre. Come notoinsi è consumato nella stagione 11 con la morte del personaggio, a causa di problemi sul set con l’attore Patrick Dempsey: lo stesso libro ha rivelato che l’interprete di McDreamy era stanco dei ritmi massacranti della produzione e addirittura col suo comportamento “terrorizzava” i colleghi e i reparti tecnici creando un ambiente di lavoro esasperante. Quandoin ...

