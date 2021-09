Papa Francesco rivela | «Alcuni mi volevano morto | già preparavano il Conclave»

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo un lungo dialogo con i Gesuiti avvenuto in Slovacchia,: «Sono ancora vivo nonostantemi volessero»., il discorso con i Gesuiti in Slovacchiain un discorso con Gesuiti durante il suo viaggio in Slovacchia ha denunciato i prelati vaticani che lo davano per spacciato dopo l'intervento a cui si è sottoposto a luglio: “il”. Alla domanda come stesse, il Pontefice ha detto: “Ancora vivo. Nonostantemi volessero. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che ilfosse più grave di quel che veniva detto. ...

Advertising

Corriere : Papa Francesco: «Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave. Ma sono ancora vivo» - fattoquotidiano : “Alcuni prelati mi volevano morto”: il Papa accusa chi prepara il Conclave [di Francesco A. Grana] - eziomauro : Papa Francesco: 'Alcuni mi volevano morto, già preparavano il Conclave' - 2Chborg : RT @reginafiordelis: Agorà chiedo MA LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO E LE MINACCE ALLA SUA VITA a voi non interessano? - ShardanFreeMan : RT @a_meluzzi: Carlo Freccero, complotto e delirio sul Covid: 'In cosa ci vogliono trasformare le élite. Anche Papa Francesco...' – Libero… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

Non solosi è lamentato per le critiche e per possibili complotti che guardano già al prossimo conclave, ma perfino il cardinale segretario di stato Pietro Parolin, in genere prudente ..., in una lettera a Mons. Valenzuela inviata tramite il Cardinale Pietro Parolín, ha rivolto un saluto ai cattolici paraguaiani in occasione del ritorno delle reliquie. Dopo la messa, le ...È il lavoro lo strumento principale e duraturo per combattere la povertà e l'esclusione. Lo afferma la Caritas Argentina, che ha lanciato a sua campagna annuale, incentrata proprio su questo aspetto.Santa Sede, il segretario di Stato non avalla l’accusa di Bergoglio su trame ai suoi danni durante la malattia. "In Curia clima sereno" ...