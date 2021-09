Osimhen è una furia, Napoli show anche con la Samp: 4 - 0 ed è di nuovo 1° da solo (Di giovedì 23 settembre 2021) Una netta prova di forza, quella del Napoli contro la Samp. La squadra di Spalletti si impone sui blucerchiati per 4 - 0, superando Inter e Milan in classifica (Napoli primo a 15 punti e a punteggio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 23 settembre 2021) Una netta prova di forza, quella delcontro la. La squadra di Spalletti si impone sui blucerchiati per 4 - 0, superando Inter e Milan in classifica (primo a 15 punti e a punteggio ...

Advertising

OptaPaolo : 2 - Victor #Osimhen è il primo giocatore del #Napoli a realizzare una doppietta in #EuropaLeague da Dries #Mertens… - gloriapoch72 : Napoli spettacolo!! Vince una partita non facile, soprattutto un primo tempo dove la Samp, giocando ad un tocco, ha… - caxxaro : Il Napoli è impressionante. Spalletti sta creando una macchina da guerra difficile da affrontare. È un mix tra il N… - Batwayne82Queen : RT @jolandafiore: #SampNapoli Più indizi fanno una prova! Questo è l’anno giusto… Per vincerle tutte poi servono anche “altri fattori”! L… - jolandafiore : #SampNapoli Più indizi fanno una prova! Questo è l’anno giusto… Per vincerle tutte poi servono anche “altri fattor… -