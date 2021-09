Olimpiadi | Draghi a medagliati | ' avete superato le aspettative di tutti gli italiani

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "ledigliCifatto vivere momenti che ricorderemo molto a lungo. C'è solo un problema: ci state abituando male!". Così il premier Marionel suo intervento alla cerimonia a palazzo Chigi con iolimpici e paralimpici. "Permettetemi una menzione particolare per l'atletica leggera, che ha raggiunto risultati che non avremmo mai pensato possibili. L'uomo più veloce del mondo è un italiano: Marcell Jacobs. Italiana è anche la staffetta più veloce – con Jacobs, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Filippo Tortu. Per un centesimo! Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto hanno vinto tutte e tre le medaglie nei 100 metri femminili; mentre Antonella Palmisano e ...

'Non posso essere presente con voi per impegni istituzionali visto che oggi saremo dal presidente Mattarella e dal presidente per celebrare gli eroi delle', ha aggiunto Malagò. '...C'è solo un problema: ci state abituando male!". Così il premier Mario Draghi nel suo intervento alla cerimonia a palazzo Chigi con i medagliati olimpici e paralimpici. "Permettetemi una ... Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Le vostre storie sono un modello per tutti gli italiani. Il vostro talento è enorme, ma il talento da solo non basta. Avete dimostrato professionalità, intelligenza e spir ...