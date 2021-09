Napoli, Spalletti: «Nessuna ossessione da primato. Su Zielinski e Lozano…» (Di giovedì 23 settembre 2021) Luciano Spalletti ha parlato nel pre partita di Sampdoria-Napoli. Il tecnico dei campani si è soffermato su Zielinski, Lozano e Politano Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match tra Sampdoria e Napoli. Zielinski – «È un calciatore che ha qualità, ha tiro e tecnica. A causa degli Europei è un po’ in ritardo di condizione e speriamo di averlo al meglio oggi». LOZANO AL POSTO DI POLITANO – «Ho talmente tanta varietà che in queste situazioni posso dare spazio a tutti. Ho voluto dargli continuità dopo il gol e con cinque cambi posso permettermelo». GIOCARE DOPO MILAN E INTER – «È indifferente per me. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo vincere più partite possibili senza avere ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Lucianoha parlato nel pre partita di Sampdoria-. Il tecnico dei campani si è soffermato su, Lozano e Politano Lucianoha parlato ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio del match tra Sampdoria e– «È un calciatore che ha qualità, ha tiro e tecnica. A causa degli Europei è un po’ in ritardo di condizione e speriamo di averlo al meglio oggi». LOZANO AL POSTO DI POLITANO – «Ho talmente tanta varietà che in queste situazioni posso dare spazio a tutti. Ho voluto dargli continuità dopo il gol e con cinque cambi posso permettermelo». GIOCARE DOPO MILAN E INTER – «È indifferente per me. Sappiamo che per rimanere agganciati all’alta classifica dobbiamo vincere più partite possibili senza avere ...

