Moretti promuove il documento di Libera | insieme all’evento del 25 settembre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma di Angelo, candidato Sindaco della Coalizione ArCo, nel quale annuncia di aver accolto ildel Coordinamento die la partecipazioneprevisto per il 252021. “Con grande senso di responsabilità e con grande piacere parteciperò all’incontro che “contro le mafie” ha organizzato alle ore 18.30 di sabato 25 sept 2021, al Campo di calcetto del Quartiere Capodimonte per ascoltarmi come candidato Sindaco alle prossime elezioni comunali di ottobre. Ho letto ildie i sei punti che sono evidenziati come prioritari. Credo che indichino le priorità che qualunque Amministrazione dovrebbe darsi e posso dire ...

