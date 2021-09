“Luci” è il singolo di esordio di Rico Rua (Di giovedì 23 settembre 2021) Rico Rua racconta la lotta tra il buio e la Luce di un ragazzo di provincia nel suo singolo di esordio “Luci”. Luci è il singolo di esordio di Rico RUA, prodotto da 47MILANO, in uscita venerdì 24 settembre a mezzanotte su tutti i digital stores, disponibile anche in Dolby Atmos. Martedì 5 ottobre uscirà il videoclip ufficiale su Youtube. Luci è lo specchio intimo e svelato dello spirito di un’artista alla conquista dei propri sogni e della propria identità. La storia di un ragazzo che, insieme ai suoi amici, lotta tra il buio della provincia e le Luci della città. Rico ci racconta così, per figure retoriche, immagini e sentimenti, un viaggio alla scoperta di sé e del mondo, tra la realtà e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021)Rua racconta la lotta tra il buio e la Luce di un ragazzo di provincia nel suodi”.è ildidiRUA, prodotto da 47MILANO, in uscita venerdì 24 settembre a mezzanotte su tutti i digital stores, disponibile anche in Dolby Atmos. Martedì 5 ottobre uscirà il videoclip ufficiale su Youtube.è lo specchio intimo e svelato dello spirito di un’artista alla conquista dei propri sogni e della propria identità. La storia di un ragazzo che, insieme ai suoi amici, lotta tra il buio della provincia e ledella città.ci racconta così, per figure retoriche, immagini e sentimenti, un viaggio alla scoperta di sé e del mondo, tra la realtà e ...

Advertising

Lostingroove : LUCI è il singolo di esordio di RICO RUA, prodotto da 47MILANO, in uscita venerdì 24 settembre - ombre_e_luci : RT @LNDC_NAZIONALE: LNDC sostiene #StopFinningEU Vota per fermare il commercio delle pinne di #squalo in Europa: sapevi che centinaia di sq… - bitchimlucarmx : Elodie ha annunciato il nuovo singolo, vestita in fucsia Versace. Ariana Grande si è mangiata il palco, sempre in f… -