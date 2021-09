Lohengrin | in onda su Rai 5

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nel pomeriggio di Rai 5, proposta un’opera di Wagneem ovvero. La trama, sarà un miscuglio di rapporti amorosi, gelosie, sentimenti pazze. Protagonisti della storia sono due giovani marito e moglie che conducono una vita a dir poco noiosa. In casa con loro vive la fedele cameriera e tutto sembra scorrere come sempre. A movimentare un pò la loro vita l’arrivo di un lontano cugino trasferitosi in America. Nessuno ricordava più la sua esistenza ma il suo fascino e il suo essere donnaiolo farà battere non pochi cuori. Nel cast troviamo Laura Solari nel ruolo di Marianna, Laura Rizzoli nel ruolo di Lia, Cesira è Mercedes Brignone mentre Alfredo è Ernesto Calindri. E poi ancora Giulio viene interpretato da Armando Francioli, Edoardo Borioli nei panni di Edmondo, Giulio Oppi nel ruolo del Sig. Ribin. Ravellini è Tullio Valli, Renzo Montagnani è l’Elettricista, Remo ...