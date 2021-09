Juventus, novità sull’infortunio di Chiesa (Di giovedì 23 settembre 2021) L’infortunio di Federico Chiesa potrebbe essere meno grave del previsto. Il giocatore ex Fiorentina era uscito malconcio dalla sfida poi vinta contro lo Spezia ma pare che fosse solo affaticato. Sospiro di sollievo, dunque, per Massimiliano Allegri. Chiesa è comunque in dubbio per la Samp Il giovane figlio d’arte verrà monitorato di giorno in giorno e probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto nella partita contro la Sampdoria. Sarà ovviamente Allegri a testarne le sue condizioni in allenamento e in rifinitura. LEGGI ANCHE: Juventus, striscione dei tifosi contro Allegri: il motivo LEGGI ANCHE: Juventus, incidente stradale per Arthur ieri: il giocatore è illeso L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) L’infortunio di Federicopotrebbe essere meno grave del previsto. Il giocatore ex Fiorentina era uscito malconcio dalla sfida poi vinta contro lo Spezia ma pare che fosse solo affaticato. Sospiro di sollievo, dunque, per Massimiliano Allegri.è comunque in dubbio per la Samp Il giovane figlio d’arte verrà monitorato di giorno in giorno e probabilmente non verrà rischiato dal primo minuto nella partita contro la Sampdoria. Sarà ovviamente Allegri a testarne le sue condizioni in allenamento e in rifinitura. LEGGI ANCHE:, striscione dei tifosi contro Allegri: il motivo LEGGI ANCHE:, incidente stradale per Arthur ieri: il giocatore è illeso L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

