Juventus | la porta inviolata manca da 19 partite di A | il record è del 1955

(Di giovedì 23 settembre 2021) Lariparte dal Picco e batte lo Spezia in rimonta per 3-2. Ma i problemi di solidità della squadra di Massimiliano Allegri non sono certo finiti. Labianconera, difesa da Szczesny, è stato battuta per la 19esima volta consecutiva in campionato. Non ènegativo solo perché nella striscia di gol subiti fu persino di ventuno gare di fila. Otto le reti incassate dallache però scaccia la crisi e trova i primi tre punti in campionato in questo turno infrasettimanale. E soprattutto lanon ha eguagliato un altronegativo della sua storia, sempre della stagione/56: unico campionato in cui i bianconeri non hanno vinto alcuna delle prime cinquegiocate. SportFace.