(Di giovedì 23 settembre 2021) G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazionepiù veloce e immersiva le pagelle di Gazzetta in esclusiva online interviste e ...

Advertising

juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - forumJuventus : Presentazione Moise Kean: 'All'estero ho imparato molte cose. Ho sempre avuto la Juve nel cuore, tornare è la scelt… - alberto97188753 : RT @FabRavezzani: La più grande delusione Juve si chiama Kulusevski. Nel Parma sembrava incontenibile. Con la Juve impalpabile, didascalico… - miki_cr01 : RT @MatthijsPog: Lo stadio dello Spezia che grida 'LADRI'. Voglio che la Juve denuncerà questa oscenità. Tanto solo sul razzismo sapete far… - Gazzetta_it : Juve, le 5 cose che ancora mancano alla squadra di #Allegri -

Ultime Notizie dalla rete : Juve cose

Ma laancora non c'è Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Scegli l'offerta premium più adatta a te. G+ 1,99 al mese G PRO 3,99 al mese Il sito e l'app senza pubblicità per una ...Forse proprio in quel momento si sono complicate leper Allegri, perché laha cominciato a far fatica nella gestione dei vantaggi. A seguire, il portiere è stato tutt'altro che perfetto ...Nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni è tornato a parlare della Juventus reduce dalla prima vittoria ... E insomma sono belle cose. E son stranezze, le prime bizzarrie della ...Tracciamo un bilancio sui nuovi acquisti: convincono fin da subito Maignan e Dzeko, decisamente meno Calhanoglu e Florenzi ...