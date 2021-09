Inter | evoluzione Brozovic con Inzaghi | ecco in cosa è migliorato

(Di giovedì 23 settembre 2021) Con Simonesulla panchina dell’, Marcelosi è evoluto ed èin una caratteristica in particolare Marceloè uno dei giocatori che più degli altri è maggiormente cresciuto in queste prime settimane agli ordini di Simone. Il centrocampista croato, nonostante non abbia trovato ancora il gol, ha offerto sin qui prove molto convincenti.ha infatti ampliato il suo raggio d’azione e la tipologia delle proprie giocate, arrivando spesso con molta facilità alla conclusione verso la porta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : La trasformazione di #Brozovic - biscone69 : - news24_inter : L’evoluzione di #Brozovic ?? - Mat_Bells_11 : @Inter @EASPORTSFIFA Ma esistono ancora quelli che continuano a rompere il cazzo a darmian?! Pensavo fossero estint… - vivoperlinter : Il giudizio del giornale inglese: siete d’accordo? #FiorentinaInter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter evoluzione

TUTTO mercato WEB

Con Simone Inzaghi sulla panchina dell', Marcelo Brozovic si è evoluto ed è migliorato in una caratteristica in particolare Marcelo Brozovic è uno dei giocatori che più degli altri è maggiormente cresciuto in queste prime settimane ...... come c'é sta­to un inizio, ci sarà una fine, senza al­tre metamorfosi, per lo meno all'­no ... Quel che Dio o l'hanno fatto per rendere possibile il coesistere di potenza della natura ...Con Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter, Marcelo Brozovic si è evoluto ed è migliorato in una caratteristica in particolare Marcelo Brozovic è uno dei giocatori che più degli altri è maggiormente ...L’evento specializzato sul ripristino dei siti contaminati e sulla riqualifica dei territori si svolgerà in presenza fino al 24 settembre ...