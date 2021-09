Governo: Letta, 'patto Draghi in nostre corde, Pd totalmente d'accordo' (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Oggi Draghi ha fatto una proposta totalmente nelle nostre corde: un grande patto per il lavoro e la crescita con sindacati e imprese, come quello che fece Ciampi nel '93. Questo è esattamente quello di cui c'è bisogno e la proposta di Draghi ci vede totalmente d'accordo". Così Enrico Letta ad un'iniziativa elettorale a Trieste con il candidato sindaco Francesco Russo. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set. (Adnkronos) - "Oggiha fatto una propostanelle: un grandeper il lavoro e la crescita con sindacati e imprese, come quello che fece Ciampi nel '93. Questo è esattamente quello di cui c'è bisogno e la proposta dici veded'". Così Enricoad un'iniziativa elettorale a Trieste con il candidato sindaco Francesco Russo.

