Gazzetta | se Chiesa è un problema per la Juve | gli altri che cosa sono?

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la stentata vittoria dellantus ieri in casa dello Spezia, e riferendosi allo sfogo di Allegri alla fine del match contro il Milan, lafa una considerazione condivisibile: ma seè un, gliche? Seè un, meglio non domandarsigli. Sicuramente lui deve crescere. E non c’è dubbio che la generosità “animale” lo induca a strafare per un tempo e poi a restare col fiato corto, succede anche con Mancini. Maè un meravigliosoper lae per qualsiasi allenatore lo abbia in squadra. Perché lotta, spacca la partita, inventa sempre, non s’arrende ...