Ferrari: quarta power unit sulla vettura di Leclerc (Di giovedì 23 settembre 2021) La Ferrari impiegherà la quarta power unit sulla monoposto di Charles Leclerc. Il team anticipa dunque l’utilizzo del nuovo componente che fornirà dati per la stagione 2022. Red Bull: quarta power unit per Verstappen? Ferrari: la quarta power unit è più potente? Quindici cavalli in più per provare a conquistare punti nel Gran Premio di Sochi. Questa l’arma a disposizione della Ferrari che ha deciso di montare la quarta power unit sulla monoposto di Leclerc. Il monegasco dunque potrà godere anticipatamente del lavoro del team; l’applicazione della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Laimpiegherà lamonoposto di Charles. Il team anticipa dunque l’utilizzo del nuovo componente che fornirà dati per la stagione 2022. Red Bull:per Verstappen?: laè più potente? Quindici cavalli in più per provare a conquistare punti nel Gran Premio di Sochi. Questa l’arma a disposizione dellache ha deciso di montare lamonoposto di. Il monegasco dunque potrà godere anticipatamente del lavoro del team; l’applicazione della ...

Advertising

ComoliFerrari : Il 24 e 25 settembre, presso il Pala Igor di #Novara, si disputerà la quarta edizione del prestigioso #torneo di… - Giampaolesimo : @haaalandismo Marco Giampaolo da Bellinzona/Giulianova unico abruzzese che amo come non ho mai amato nessun'altra p… - thisismeYNDB : RT @pinsaroulette_: Quarta pole di fila nel 2019 in Ferrari, non accadeva dal 2000-2001 ? - f1addictedd : RT @pinsaroulette_: Quarta pole di fila nel 2019 in Ferrari, non accadeva dal 2000-2001 ? - riceforcemtsf : RT @pinsaroulette_: Quarta pole di fila nel 2019 in Ferrari, non accadeva dal 2000-2001 ? -