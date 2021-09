Fabian Ruiz e l'esultanza che fa infuriare i tifosi della Samp: la verità (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli vince ancora, è primo da solo in classifica a punteggio pieno grazie a una bella vittoria sulla Samp . Tra i grandi protagonisti del 4 - 0 di Marassi c'è anche Fabian Ruiz , autore del gol ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) Il Napoli vince ancora, è primo da solo in classifica a punteggio pieno grazie a una bella vittoria sulla. Tra i grandi protagonisti del 4 - 0 di Marassi c'è anche, autore del gol ...

pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - Ruud_Moons : @MaldiniLos Già dire che Fabiàn Ruiz è 'mediocre' è una puttanata talmente grande che tutto il resto che scrivi sca… - MaryBoom21 : RT @pisto_gol: Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta, Fabian Ru… - giovanedeku : Avete presente il reel su Instagram dove c’è la voce di Madara che dice: “is this the power of a god?” Fabián Ruiz… - zazoomblog : Napoli l’esultanza di Fabian Ruiz: «Godiamoci il momento» – FOTO - #Napoli #l’esultanza #Fabian #Ruiz: -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz Fabian Ruiz e l'esultanza che fa infuriare i tifosi della Samp: la verità Il Napoli vince ancora, è primo da solo in classifica a punteggio pieno grazie a una bella vittoria sulla Samp . Tra i grandi protagonisti del 4 - 0 di Marassi c'è anche Fabian Ruiz , autore del gol del momentaneo 2 - 0. Lo spagnolo ha festeggiato la sua rete con un'esultanza tutta particolare, proprio sotto la curva di casa. Mimando il gesto delle "chiacchiere" con ...

Un super Napoli travolge la Samp e resta da solo in testa alla classifica A Marassi la squadra di Spalletti si impone per 4 - 0, grazie alla doppietta di un incontenibile Osimhen e ai sigilli di Fabian Ruiz e Zielinski mettendo a segno il quinto successo di fila in cinque ...

L’esultanza di Fabian Ruiz fa infuriare i tifosi della Samp: “Era per un mio amico” Sport Fanpage Fabian Ruiz e l'esultanza che fa infuriare i tifosi della Samp: la verità La celebrazione del centrocampista del Napoli, autore della seconda rete nel poker rifilato ai liguri, ha causato fischi e polemiche: ma lui svela la chat WhatsApp che spiega tutto ...

Napoli, Spalletti da record: è il primo allenatore azzurro a vincere le prime 5 Luciano Spalletti entra nella storia del Napoli: è il primo allenatore nella storia dei partenopei a vincere le prime 5 di campionato ...

