Eventi e scadenze del 23 settembre 2021 (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Martedì 21/09/2021Appuntamenti: UN General Assembly (UNGA) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New York (fino a lunedì 27/09/2021) Milano Fashion Week – Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni ed Eventi per le collezioni primavera/estate 2022 (fino a lunedì 27/09/2021) Giovedì 23/09/2021Appuntamenti: Confindustria – Assemblea pubblica Attività istituzionali – Cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di rientro alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2021 con il Presidente Mattarella, al Quirinale G20 – 7th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting – Video Conference BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Martedì 21/09/Appuntamenti: UN General Assembly (UNGA) – L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite si svolge a New York (fino a lunedì 27/09/) Milano Fashion Week – Milano Moda Donna, organizzata da Camera Nazionale della Moda Italiana, torna con sfilate, presentazioni edper le collezioni primavera/estate 2022 (fino a lunedì 27/09/) Giovedì 23/09/Appuntamenti: Confindustria – Assemblea pubblica Attività istituzionali – Cerimonia di restituzione della bandiera da parte degli atleti italiani di rientro alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyocon il Presidente Mattarella, al Quirinale G20 – 7th International Financial Architecture (IFA) Working Group Meeting – Video Conference BCE – Riunione del Consiglio Generale della Banca Centrale Europea a ...

Advertising

girardipaola : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - jacopogiliberto : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - fnicodemo : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - l_dolci : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… - LucaAterini : RT @ReRebaudengo: #Rinnovabili #clima #PNRR. Scadenze impellenti e irrimandabili, siamo ancora in un loop di #burocrazia e NO ideologici. E… -