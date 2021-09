Draghi: il governo non aumenterà tasse, momento dare non prendere (Di giovedì 23 settembre 2021) "Il governo da parte sua non ha intenzione di aumentare le tasse. In questo momento i soldi si danno e non si prendono". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi all'Assemblea di Confindustria. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 23 settembre 2021) "Ilda parte sua non ha intenzione di aumentare le. In questoi soldi si danno e non si prendono". Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioall'Assemblea di Confindustria.

