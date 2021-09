Advertising

Spazio_Napoli : DAZN si scusa con i suoi utenti: 'Riceverete un indennizzo' - Gideonatic : RT @SimoneGuadagnoo: #FabianRuiz a #DAZN alla fine dei primi 45' di #SampdoriaNapoli: 'Chiedo scusa ai tifosi della #Samp se hanno pensato… - gilnar76 : DAZN si scusa con i suoi utenti: 'Riceverete un indennizzo' #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli - 1926_cri : RT @Napoli_Report: #Fabian a @DAZN_IT: “Chiedo scusa ai tifosi della #Sampdoria perché l’esultanza non è contro di loro. Ho fatto quel gest… - NapoliFanFRA : RT @Napoli_Report: #Fabian a @DAZN_IT: “Chiedo scusa ai tifosi della #Sampdoria perché l’esultanza non è contro di loro. Ho fatto quel gest… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN scusa

Non voglio dire "" perché non c'è un motivo per chiederlo, però mi dispiace che non possano ... MOURINHO AEra preoccupato prima del match, temeva questa partita dell'Hellas? "Non era ...Dopo la prima sconfitta stagionale, Bryan Cristante ha commentato dicendo la sua su quello che è successo. Ecco le parole del centrocampista. CRISTANTE AIn cosa avete peccato? "La gestione della palla e qualche scelta difensiva. Potevamo fare meglio dopo che eravamo riusciti ad andare in vantaggio nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo andati ...Dazn si è messa in prima fila per rimborsare gli utenti danneggiati che oggi non hanno potuto vedere Sam Napoli e Torino Lazio ...Fischiatissimo dai tifosi della Sampdoria per l'esultanza sotto la curva blucerchiata, Fabian Ruiz si è scusato coi sostenitori doriani: il giocatore, spiegano i commentatori DAZN, ha esultato con ded ...