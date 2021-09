Dazn Out: ancora problemi di connessione (Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi 23 Settembre 2021 nel tardo pomeriggio si sono riscontrati problemi nell’aprire la pagina della piattaforma perché Dazn era Out. Questi disservizi non hanno fatto certo piacere a chi ha stipulato un abbonamento per visionare le partite di Serie A e di Serie B. Già dalla prima giornata dei principali campionati si è assistito a problemi di ritardi dati dal grande afflusso degli abbonati e dalla scarsa connessione. Dazn cambia volto? Tante novità con Giorgia Rossi sullo sfondo Dazn Out: che cosa è successo? L’incubo degli abbonati prosegue. Nel pomeriggio nuovi problemi tecnici hanno creato difficoltà agli abbonati nella visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, i due posticipi della quinta giornata di Serie A (in attesa di Roma-Udinese). La situazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 settembre 2021) Oggi 23 Settembre 2021 nel tardo pomeriggio si sono riscontratinell’aprire la pagina della piattaforma perchéera Out. Questi disservizi non hanno fatto certo piacere a chi ha stipulato un abbonamento per visionare le partite di Serie A e di Serie B. Già dalla prima giornata dei principali campionati si è assistito adi ritardi dati dal grande afflusso degli abbonati e dalla scarsacambia volto? Tante novità con Giorgia Rossi sullo sfondoOut: che cosa è successo? L’incubo degli abbonati prosegue. Nel pomeriggio nuovitecnici hanno creato difficoltà agli abbonati nella visione di Sampdoria-Napoli e Torino-Lazio, i due posticipi della quinta giornata di Serie A (in attesa di Roma-Udinese). La situazione ...

sole24ore : Nuovo black out Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - Evasore21 : RT @carrello1984: Ah bello il servizio..da paura.. Ma il Codacons che interviene per qualsiasi stronzata ora tace?? #DAZN out #codacons - sole24ore : Nuovo black out Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - lyllalara : RT @sole24ore: Nuovo black out Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema - VincenzoVinma : RT @sole24ore: Nuovo black out Dazn, che promette: indennizzo agli utenti colpiti dal problema -