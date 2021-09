Cruciani attacca | Ho ricevuto minacce di morte dai napoletani per una battuta sulla Juve

(Di giovedì 23 settembre 2021) Il giornalista Giuseppe, attraverso il programma 'La Zanzara' su Radio24, ha parlato ancora deidenunciando alcune offese e, in alcuni casi, anche. Ecco quanto evidenziato: "Sono stato minacciato daiper una. Alla fine si tratta di quattro cretini che si nascondono dietro una tastiera. Feci unain occasione di un Napoli-ntus sulle assenze bianconere, dicendo che a parti invertite il Napoli avrebbe chiamato l'ONU per non giocare. Dopo homessaggi di ogni tipo, tra chi mi voleva uccidere e chi mi diceva di non andare a Napoli".

Non sembra essere dello stesso avviso però Giuseppe, secondo cui gli azzurri sarebbero ...Maradona e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna a rivangare il passato e. ...'I giornalisti hanno perso un pochino la testa , così come l'hanno persa alcuni no vax',il ... Giuseppecontrocorrente: "Dicono solo cazz***, ma..."Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, ha risposto a Giuseppe Cruciani che aveva pesantemente attaccato il Napoli: 'Si spaccia per giornalista'.Un goal di Koulibaly a pochi minuti dal 90esimo per sugellare la vittoria del Napoli sulla Juventus. Una partita brillante degli ...