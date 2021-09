CHROME DIVENTA SOCIAL | ATTIVA SUBITO LA FUNZIONE DI CONDIVISIONE

Leggi su analisideirischinformatici

(Di giovedì 23 settembre 2021)LO SHARING HUB PER LAgrazie alla nuovamolto utile di: lo sharing hub. Se vieneto è possibile con un click : copiare il link della pagina tramettere il link ai vostri dispositivi che hanno lo stesso account google collegato ottenere il codice QR della pagina condividerela pagina : per email, su whatsapp, su facebook, twitter e linkedinLO SHARING HUB PER LA– Ecco come procedere : a) Prima cosa aggiornareclick qui per le istruzioni b) Digitare nella barra degli indirizzi questo testo in grassetto ...