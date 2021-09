“Basta quarantena per un solo positivo in classe, meglio i tamponi”. La soluzione di Bertolaso (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – “Basta quarantena per un solo positivo in classe, meglio i tamponi“: la soluzione la propone Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. Nel pieno del ritorno alla didattica a distanza a causa dei contagi a scuola (che strano, il green pass obbligatorio non è servito a niente…) l’ex capo della Protezione civile offre una sensata alternativa allo spedire tutti in Dad. Scenario peraltro che tutti volevano scongiurare – a partire dal ministro dell’Istruzione Bianchi e che invece si è puntualmente riproposto. Perché – è ovvio – il green pass obbligatorio per i prof non risolve il problema delle classi-pollaio e dei bus-pollaio. Bertolaso: “quarantena con Dad per ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Roma, 23 set – “per unin“: lala propone Guido, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. Nel pieno del ritorno alla didattica a distanza a causa dei contagi a scuola (che strano, il green pass obbligatorio non è servito a niente…) l’ex capo della Protezione civile offre una sensata alternativa allo spedire tutti in Dad. Scenario peraltro che tutti volevano scongiurare – a partire dal ministro dell’Istruzione Bianchi e che invece si è puntualmente riproposto. Perché – è ovvio – il green pass obbligatorio per i prof non risolve il problema delle classi-pollaio e dei bus-pollaio.: “con Dad per ...

Advertising

AnnalisaChirico : La quarantena per i bimbi a scuola, per un solo caso positivo, va abolita: facciamo i tamponi ma diciamo basta all’… - marcoranieri72 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arriva il bavaglio di Stato sul Covid • Ci si ammala anche dopo l'iniezione. Adesso fuo… - Ale_S000 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Arriva il bavaglio di Stato sul Covid • Ci si ammala anche dopo l'iniezione. Adesso fuo… - Lucky62058333 : RT @LaVeritaWeb: Sulla «Stampa», la Viola rilancia la proposta di Zuccotti (e Bassetti la attacca). Usuelli della Mangiagalli: «Emergenza f… - iISud24 : Scuola, Bertolaso: «Basta quarantena con un solo positivo in classe» #23settembre #scuola #dad #bertolaso #italia… -