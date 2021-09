Windows 11 su PC non supportati può girare, ma Microsoft potrebbe bloccare gli aggiornamenti (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il lancio di Windows 11 si avvicina e Microsoft si prepara a questo evento inevitabilmente storico. Fin dalla presentazione del nuovo sistema a giugno, c'è un argomento ricorrente che è stato dibattuto: le caratteristiche richieste per installare Windows 11 con una versione ufficialmente supportata da Microsoft. Quando il sistema è stato introdotto per la prima volta a giugno, Microsoft aveva lanciato un piccolo strumento chiamato PC Health Check per verificare facilmente se un PC era compatibile o meno con Windows 11. Sfortunatamente lo strumento in questione non era molto chiaro e in molti casi poteva anche sbagliarsi, tanto da far decidere all'azienda di ritirarlo subito dopo. Ora il programma è tornato e consente di controllare a colpo d'occhio lo stato di Windows ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il lancio di11 si avvicina esi prepara a questo evento inevitabilmente storico. Fin dalla presentazione del nuovo sistema a giugno, c'è un argomento ricorrente che è stato dibattuto: le caratteristiche richieste per installare11 con una versione ufficialmente supportata da. Quando il sistema è stato introdotto per la prima volta a giugno,aveva lanciato un piccolo strumento chiamato PC Health Check per verificare facilmente se un PC era compatibile o meno con11. Sfortunatamente lo strumento in questione non era molto chiaro e in molti casi poteva anche sbagliarsi, tanto da far decidere all'azienda di ritirarlo subito dopo. Ora il programma è tornato e consente di controllare a colpo d'occhio lo stato di...

