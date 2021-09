Tasse, ora Ruffini ci fa il sermone (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il dovere di versare i tributi è un valore che riguarda tutti gli appartenenti a una comunità, tutti i cittadini. Per i fedeli vi è un significato ancora più profondo" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 22 settembre 2021) "Il dovere di versare i tributi è un valore che riguarda tutti gli appartenenti a una comunità, tutti i cittadini. Per i fedeli vi è un significato ancora più profondo"

Ultime Notizie dalla rete : Tasse ora L'ordinazione episcopale di Mons. Giovanni Massaro ... riscuotere tasse per conto dei romani che, come sappiamo, erano una forza di occupazione nella ... Aveva già chiamato a sé alcuni pescatori, ora chiama lui. Son passati secoli, millenni e Gesù non ha ...

Cavandoli (Lega): 'No a riforma catasto, rischio aumento tasse anche su prima casa' ... come chiede l'Europa, comporterebbe il rischio di aumento delle tasse sulla casa per milioni di ... Ora arrivano anche i primi calcoli a confermarlo. Occorre assolutamente evitare questa revisione degli ...

Tasse, ora Ruffini ci fa il sermone il Giornale Riforma del catasto, dal centrodestra un messaggio chiaro: guai a chi tocca la casa Matteo Salvini questa volta ha battuto un colpo, e di quelli che si fanno sentire. Lo ha fatto con una battuta e con grazia, ricordando di avere ...

Con la riforma del fisco passeremo dai No vax ai No tax Il rifiuto italiano nei confronti delle tasse è leggendario, quasi quanto l’incapacità da parte dello stato di mettere a punto un sistema fiscale pratico e sensato. Una proposta: trasformare tutto in ...

