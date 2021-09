Sub investito a Cefalù: identificate e denunciate due persone (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sub investito a Cefalù:2 cittadini belgi sono stati denunciati per aver investito, senza prestare soccorso, un sub palermitano lo scorso sabato nelle acque di Cefalù. La vittima rimasta gravemente ferita, non è in pericolo di vita I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, insieme a personale del locale Ufficio Circondariale Marittimo, a conclusione dell’attività Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 22 settembre 2021) Sub:2 cittadini belgi sono stati denunciati per aver, senza prestare soccorso, un sub palermitano lo scorso sabato nelle acque di. La vittima rimasta gravemente ferita, non è in pericolo di vita I Carabinieri del Reparto Territoriale di Termini Imerese, insieme a personale del locale Ufficio Circondariale Marittimo, a conclusione dell’attività

