Spezia-Juventus | 1-1 a fine primo tempo | il commento

(Di mercoledì 22 settembre 2021) La prima frazione di gioco La partita è iniziata a ritmi alti, con le due squadre che hanno spinto molto, senza però occasioni particolarmente clamorose. La sblocca Moise Kean, che prende palla al limite dell’area dopo una sponda di testa di Adrien Rabiot. L’attaccante italiano va alla conclusione che supera Zoet. Quando sembra che la gara possa solo continuare in discesa per i bianconeri, losi riprende, reagisce e trova il gol del pareggio con Gyasi che segna con un bellissimo tiro da posizione defilata. Termina quindi 1-1 la prima frazione di gioco tra le due squadre, con la Juve che si è fatta ancora una volta riprendere da situazione di vantaggio. I migliori tra i bianconeri Adrien Rabiot, centrocampista dellaSicuramente Moise Kean figura nella lista dei migliori della, visto che oltre al gol ...

Advertising

juventusfc : Focus ?? sui nostri avversari di domani ?? - juventusfc : Allegri ???? «Parlare del passato non ha senso. Domani bisogna vincere, non c'è altro da dire. Chi parte dalla panchi… - juventusfc : 'Dobbiamo vincere'. - menendezES9 : RT @juventusfc: HT | Si riparte a La Spezia. Forza, ragazzi ?? Live Match ?? - Spazio_J : LIVE | Spezia-Juventus 1-1: entrano Locatelli e Alex Sandro, fuori Bentancur e Alex Sandro. Comincia la ripresa -… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Juventus

SEGUI LA DIRETTA DI1° TEMPO 45' - Altra punizione per Dybala, che questa volta calcia molto piano e centrale. Ancora pronto Zoet che para. 41' - Il Capitano della Juve ci prova dal limite dell'area su ......30 Bologna - Genoa 2 - 2 21/9 20:45 Atalanta - Sassuolo 2 - 1 21/9 20:45 Fiorentina - Inter 1 - 3 22/9 18:30 Salernitana - Hellas Verona 1 - 2 22/9 18:30: 1 - 1 22/9 20:45 Cagliari -...Tifosi bianconeri molto critici sui social durante Spezia-Juventus verso Bentancur, simbolo di un centrocampo bianconero in evidente difficoltà ...Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Spezia-Juventus, match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A ...