Salernitana-Verona | programma e telecronisti Dazn Serie A 2021 2022

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Verona, match valido per la quinta giornata di Serie A 2021/2022. I campani sono l'unica squadra che non ha ottenuto ancora nemmeno un punto in classifica, l'Hellas vuole vincere ancora per tirarsi fuori dalla zona calda. E' uno scontro diretto per la salvezza, chi la spunterà? Fischio d'inizio fissato alle ore 18.30 di mercoledì 22 settembre. Salernitana-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Federico Zanon e Fabio Bazzani.

