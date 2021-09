Referendum, ora che i cittadini hanno trovato uno strumento per farsi ascoltare, qualcuno fa bene a preoccuparsi (Di mercoledì 22 settembre 2021) Il Referendum cannabis ha raggiunto in pochi giorni il numero di firme necessarie per poter essere convocato e oggi i promotori - Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone, +Europa, Possibile e Radicali italiani - puntano alle 600mila sottoscrizioni, per avere un ampio margine di sicurezza. Ciò grazie alla possibilità di poter firmare online con spid sul sito. Questo fatto storico senza precedenti ha scatenato, però, una levata di scudi e uno sciame di polemiche sulla necessità di riformare lo stesso istituto referendario. Sarebbe troppo facile ora, dicono i critici. Come se fosse banale aver sollevato l’interesse, in poche ore, di centinaia di migliaia di cittadini, metà dei quali ha meno di 25 anni. Come se davvero fosse facile trovare il denaro per poter coprire i costi (500mila euro per 500mila firme ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 22 settembre 2021) Ilcannabis ha raggiunto in pochi giorni il numero di firme necessarie per poter essere convocato e oggi i promotori - Associazione Luca Coscioni, Meglio Legale, Forum Droghe, Società della Ragione, Antigone, +Europa, Possibile e Radicali italiani - puntano alle 600mila sottoscrizioni, per avere un ampio margine di sicurezza. Ciò grazie alla possibilità di poter firmare online con spid sul sito. Questo fatto storico senza precedenti ha scatenato, però, una levata di scudi e uno sciame di polemiche sulla necessità di riformare lo stesso istituto referendario. Sarebbe troppo facile ora, dicono i critici. Come se fosse banale aver sollevato l’interesse, in poche ore, di centinaia di migliaia di, metà dei quali ha meno di 25 anni. Come se davvero fosse facile trovare il denaro per poter coprire i costi (500mila euro per 500mila firme ...

