Programmi TV di stasera, mercoledì 22 settembre 2021. Su Rai 1 l'ennesimo passaggio di «Pretty Woman» (Di mercoledì 22 settembre 2021) Pretty Woman - Richard Gere e Julia Roberts Rai1, ore 21.25: Pretty Woman Film del 1990, di Garry Marshall, con Richard Gere, Julia Roberts. Prodotto in USA. Durata: 117 minuti. Trama: L'affascinante Edward Lewis, un affarista senza scrupoli e di grande successo, specialista nell'acquistare grosse società in dissesto che poi rivende, trovandosi a Hollywood per concludere uno di questi affari, per avere indicazioni di una strada di Beverly Hills accetta di far salire sulla sua automobile una simpatica prostituta, Vivian Ward. Edward, che rimane colpito dalla originale personalità e dalla bellezza della ragazza, la ingaggia per tutta la settimana che deve trascorrere a Hollywood, offrendole molto denaro. Rai2, ore 21.20: L'Ispettore Coliandro – Il Ritorno 4 – Novità Fiction del 2021, di Milena ...

